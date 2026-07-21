ثلاث سباقات في مهرجان برمانا للركض.. والتسجيل مستمر

تنظّم جمعية “بيروت ماراتون” بالشراكة مع بلدية برمانا “مهرجان برمانا للركض” يوم الأحد 23 آب المقبل.

ويتضمن المهرجان ثلاثة سباقات:

_ سباق 4 كيلومترات (تنافسي): الفئة العمرية 18 سنة وما فوق، مخصص لإختبار السرعة والقدرة البدنية على مسار يجوب أبرز شوارع برمانا وقد حدّد وقت التجمع عند الساعة 30 : 6 صباحاً والإنطلاق عند الساعة 30 : 7 صباحاً .

_ سباق 2 كيلومترين(للناشئين): الفئة العمرية من 8 إلى 17 سنة، ويهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وإكتشاف جمال الطبيعة والمعالم التراثية في برمانا، على أن يكون التجمع عند الساعة 30 : 7 صباحاً والإنطلاق عند الساعة 30 : 8 صباحاً .

_ سباق 4 كيلومترات (للمرح) : للفئة المفتوحة أمام جميع الأعمار، ويتيح للمشاركين الإستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية في شوارع برمانا وسيكون التجمع عند الساعة 30 : 8 صباحاُ والإنطلاق عند الساعة 30 : 9 صباحاُ .

وحدّدت نقطة الإنطلاق والوصول لجميع السباقات من أمام نادي Start Living Right Gym

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسجيل للمشاركة في السباق هي عبر منصّة beirutmarathon.org وآخر مهلة يوم 15 آب المقبل. وللمزيد من المعلومات يمكن الإتصال على الرقم 898151 – 70.

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