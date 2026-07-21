أبطال لبنان في سلاح الحسام 2026.. هذه النتائج

نظم الاتحاد اللبناني للمبارزة بطولاته لسنة 2026 في الحسام لمختلف الفئات على ملاعب نادي ومدرسة المؤسسة اللبنانية الحديثة IML – الفنار بمشاركة لاعبين من مختلف الاندية المنضمّة الى الاتحاد. هذا وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

في فئتي الاشبال والناشئين ذكور 17 سنة و20 سنة وما دون، جاءت النتيجة مطابقة اذ حلّ غبريال نعمة من البرج عينطورة في المرتبة الأولى، وايلي حكيم من مون لاسال في المرتبة الثانية، وراي داود وجورج الخوري من البرج عينطورة في المرتبة الثالثة.

اما في الفئة العامة، فأحرز أيضاً غبريال نعمة من البرج عينطورة اللقب، فيما حل شربل صليبا من مون لاسال في المرتبة الثانية، وعماد نحاس من مون لاسال وراي داود من البرج عينطورة في المرتبة الثالثة.

ولدى الاناث 17 سنة وما دون، احرزت ماريا خوري من مون لاسال اللقب، فيما حلّت ويندي سليمان من البرج عينطورة في المرتبة الثانية واندريا حلوة من البرج عينطورة وليا حنكش من مون لاسال في المرتبة الثالثة.

في فئة 20 سنة وما دون، احرزت كارن المصري من مون لاسال اللقب، فيما حلّت ويندي سليمان من البرج عينطورة في المرتبة الثانية واندريا حلوة من البرج عينطورة وليا حنكش من مون لاسال في المرتبة الثالثة.

في الفئة العامة، احتفظت كارن المصري من مون لاسال بلقبها للسنة الثالثة على التوالي فيما حلت زميلتها بنادي مون لاسال ماريا خوري في المرتبة الثانية، واندريا حلوة من البرج عينطورة وآيا شقير من مون لاسال في المرتبة الثالثة.

قاد المباريات طاقم من الحكام مؤلف من ريتا ابو جودة، زياد الجلبوط، بهيج شرانق وغيرهم، تحت اشراف اللجنة الفنية برئاسة انطوان العنيسي وبحضور فريق طبي تحت اشراف الدكتور الفيزيائي جهاد حداد.

وفي الختام، وزّع رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جهاد سلامة ورئيس نادي المؤسسة اللبنانية الحديثة IML ،الذي نال رخصة في لعبة المبارزة، وديع خليفة، واعضاء الاتحاد ريتا ابو جودة وربيع رعيدي ورئيس اللجنة الفنية انطوان العنيسي، الكؤوس والميداليات على الفائزين.

وتستكمل بطولات لبنان من 7 لغاية 9 آب المقبل في سلاح الشيش.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.