انطلاق ماراثون Sunrise Half بمشاركة واسعة في طرابلس

انطلق ماراثون Sunrise Half من حديقة الملك فهد، بتنظيم من Tripoli Motion واللجنة الرياضية في بلدية طرابلس، برعاية مشتركة من بلديتي طرابلس والميناء،وبمشاركة الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.

وشهد الماراثون مشاركة واسعة من العدّائين والرياضيين في سباقات 21 كلم، و10 كلم، و5 كلم، إضافة إلى السباق الترفيهي وسباق الأطفال، وسط أجواء رياضية مميزة عكست روح المنافسة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

وحضر النشاط رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس بلدية الميناء السيد عبد الله كبارة، وأعضاء من المجلس البلدي، حيث قام الدكتور كريمة بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

كما واكبت شرطة بلدية طرابلس الماراثون من خلال تنظيم حركة السير وتأمين سلامة المشاركين، بما ساهم في إنجاح الحدث، الذي يأتي في إطار دعم البلديتين للأنشطة الرياضية وتشجيع ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي بين أبناء المدينة.

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