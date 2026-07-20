بطولة كأس الأرز للتنس تواصل منافساتها في نادي برمانا

سجلت نتائج اليوم السادس لدورة نادي برمانا الرياضي “كأس الأرز” بالتنس، التي تقام على ملعبي مدرسة برمانا العالية، تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس، وبرعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، النتائج الآتية:

الذكور:

– 11 سنة وما دون: فاز ويليام قربان على ويليام أبو غنطوس (7-6) وانسحاب، وأنطوني غانم على لوكا حاتم (6-3) و(4-6) و(10-8)، وسيدريك عضيمي على اسحاق حنا (6-2) و(6-1).

– القدامى 45 سنة وما دون: فاز أمين صفير على سيرج أبو شديد (6-3) و(6-1)، ومارون نجم على ماريو غصن (4-6) و(6-2) و(10-7)، وراني كساب على رامي حداد (6-4) و(4-6) و(11-9)، ومارك ضومط على مازن حكيم (6-3) و(6-3)، وصلاح مطر على كريم حداد (6-3) و(6-4).

الإناث:

– 11 سنة وما دون: فازت تمارا شهال على ثريا فتال (6-2) و(6-2).

– زوجي 11 سنة وما دون: فازت سيلينا بطرس وأدريانا غانم على ثريا فتال وألين عبيد (6-0) و(6-0).

– 15 سنة وما دون: فازت أدريانا حنا على غايا حداد (6-2) و(6-3)، وآنا زاخارنكوفا على ادريانا غانم (6-3) و(6-2)، ونور خاطر على سيلينا بطرس (6-0) و(6-3).

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