رياضة

اللبناني دييغو صيقلي يحصد برونزية بطولة آسيا للجودو

Published: day واحد ago
دييغو صيقلي

احرز دييغو صيقلي الميدالية البرونزية في منافسات الشباب لوزن تحت 81 كيلوغراما ببطولة آسيا للجودو التي اقيمت بالعاصمة الاردنية عمان، بعد أداء قوي لافت. واستهلّ مشواره بالفوز على اللاعب الكازاخستاني بالإيبون (الضربة القاضية)، ثم تغلب على لاعب من طاجكستان، وأعقبه بفوز على لاعب من قيرغيزستان، قبل أن يخسر أمام لاعب من كوريا الجنوبية ، الذي تُوّج لاحقًا بالميدالية الذهبية.

Join Cedar News WhatsApp

وفي نزال الميدالية البرونزية، عاد صيقلي ليحقق فوزًا جديدًا على لاعب من كازاخستان، ليحصد الميدالية البرونزية المستحقة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: day واحد ago
زر الذهاب إلى الأعلى