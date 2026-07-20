اللبناني دييغو صيقلي يحصد برونزية بطولة آسيا للجودو

احرز دييغو صيقلي الميدالية البرونزية في منافسات الشباب لوزن تحت 81 كيلوغراما ببطولة آسيا للجودو التي اقيمت بالعاصمة الاردنية عمان، بعد أداء قوي لافت. واستهلّ مشواره بالفوز على اللاعب الكازاخستاني بالإيبون (الضربة القاضية)، ثم تغلب على لاعب من طاجكستان، وأعقبه بفوز على لاعب من قيرغيزستان، قبل أن يخسر أمام لاعب من كوريا الجنوبية ، الذي تُوّج لاحقًا بالميدالية الذهبية.

وفي نزال الميدالية البرونزية، عاد صيقلي ليحقق فوزًا جديدًا على لاعب من كازاخستان، ليحصد الميدالية البرونزية المستحقة.

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