بالصور: السباق الثاني للدريفت من تنظيم الـ ATCL.. الألقاب لحلبي، زحلان، جوهري وطربيه
نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني للانجراف(دريفت) في تل الزعتر (الدكوانة).ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان للانجراف للعام الجاري.
وفي ما يلي نتائج الفئات:
*دي 1((D1:
1-فراس الحلبي
2-مشعل كوكب
3-عمر ابو الحسن
*دي 2(D2)
1-سلام زحلان
2-يوسف باي
3-حسّون عطيّه
*دي 3(D3)
1-باميلا جوهري
2-سيليا عازار
3-ماتيو دبّانه
*دي 4(D4 )
1-هادي طربيه
2-ريان الفقيه
3-ستيفن ابو نصر
وتألفت لجنة الحكام من كارلوس عوض وأوليفر الكك وبهاء العريضي. وفي الختام، وزّع رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) عضو مجلس ادارة النادي المنظّم عماد لحود ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق جميل يزبك ومسؤولو السباق واعضاء لجنة الحكام الكؤوس على الفائزين والفائزات.
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