حرائق كندا تهدد نهائي كأس العالم.. تقارير عن احتمال تأجيل مواجهة إسبانيا والأرجنتين

كشفت تقارير صحفية عن احتمال تأجيل المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، والمقررة في 19 يوليو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بسبب تلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات المستمرة في كندا.

وأثارت سحب الدخان الكثيفة مخاوف صحية بعد تراجع جودة الهواء في عدد من المدن الأمريكية، بينها نيويورك، فيما سبق أن أُجلت مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب الظروف الجوية، كما ألغيت فعاليات خارجية في مدن عدة.

ورغم ذلك، أشارت التقارير إلى أن احتمال تأجيل النهائي لا يزال محدودًا، مؤكدة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يراقب الوضع عن كثب، ويملك بروتوكولات تسمح بتعديل موعد المباراة إذا شكلت الظروف الجوية خطرًا على اللاعبين والجماهير.

وتشهد كندا حاليًا مئات حرائق الغابات النشطة، بينها أكثر من 200 حريق خارج السيطرة، في واحدة من أسوأ موجات الحرائق التي تشهدها البلاد هذا العام

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.