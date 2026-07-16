ميسي على موعد مع التاريخ.. والأرجنتين تواجه إسبانيا في النهائي

تتطلع الأرجنتين الى إضافة نجمة مونديالية رابعة على قميصها، عندما تلتقي إسبانيا العاشرة مساء الأحد 19 تموزعلى ملعب “ميتلايف” في ضاحية إيست رازفورد بنيويورك، في المباراة النهائية للنسخة الـ 23 من كأس العالم لكرة القدم. فيما تسعى إسبانيا الى نجتمها الثانية بعد أولى في 2010 بجنوب أفريقيا، علماً انها تنفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة أوروبا أربع مرات بينها النسخة الأخيرة بألمانيا.



وتجمع المباراة منتخبين، أحدهما “الماتادور” الإسباني الذي يتسم بامتلاكه أسلوباً تكتيكياً قوياً يستطيع فرضه في كل مبارياته اياً تكن المنتخبات المنافسة، وقد ظهر ذلك أمام فرنسا في نصف النهائي. والثاني “التانغو” الأرجنتيني الذي جسّد صورة المنتخب الذي لا يستسلم اياً تكن الضغوط التي يرزح تحتها، وقد فعل ذلك أمام مصر في دور الـ 16 عندما تخلف 0 – 2 حتى الدقيقة 79، وأمام إنكلترا في نصف النهائي مساء الأربعءا عندما تخلّف 0 – 1 حتى الدقيقة 85، ثم عاد وفاز بالمباراتين 3 – 2 و2 – 1 في الوقت الأصلي على نفس الملعب في أتلانتا.



الأرجنتين تخوض النهائي الثاني توالياً بعد فوزها بالنسخة الأخيرة في مونديال قطر، والسابع في تاريخها بعد 1930 (خسرت أمام الأوروغواي) و1990 و2014 (خسرت أمام ألمانيا الغربية ثم ألمانيا 0 – 1)، فيما فازت بأربعة ألقب في 1978 على هولندا 3 – 1 بعد وقت إضافي، و1986 على ألمانيا الغربية 3 – 2، و2022 على فرنسا بضربات الترجيح. وتتطلع الأرجنتين الى ان تصبح الدولة الثالثة تحتفظ باللقب بعد إيطاليا في 1934 و1938، والبرازيل في 1958 و1962.



أما إسبانيا، فتخوض النهائي الثاني لها بعد 2010، وتتطلع الى لقب ثانٍ، تكرر به ما فعلته عندما جمعت كأس العالم الى جانب بطولة أوروبا 2008.



الا ان البطولة الحالية، تقدّم لعشاق كرة القدم نجماً هو الثالث حسب ورود المشاركة في تاريخ اللعبة بعد الراحلين البرازيلي بيليه ومواطنه الأرجنتيني دييغو مارادونا. والحديث هنا عن ليونيل ميسي ابن الـ 39 سنة الذي كان صرّح في الدوحة بعد التتويج بكأس العالم في ملعب “لوسيل”، انه سيخوض بعض المباريات مع “منتخب التانغو” كبطل للعالم، ليسدل الستارة على مسيرته الدولية. لكن “البرغوت” فاجأ الجميع بالعودة والمشاركة في المونديال، وتسطير أرقام قياسية شخصية بينها الانفراد برقم هداف المونديال بعد تحطيمه رقم الألماني ميروسلاف كلوسه، والمنافسة في عمر متقدم على جائزة أفضل لاعب في الموندديال والعالم (الكرة الذهبية) فيما لو رفع الكأس الذهبية مساء الأحد.



بين أسلوب تكتيكي وانضباط قلّ نظيره في عالم المتسديرة، وبين الفطرة وقوة الإرادة والتعطش الى الفوز، يشهد العالم مواجهة إسبانيا والأرجنتين مساء الأحد، ويشهد على عصر ميسي الموهبة الفريدة الذي ختم اللعبة بما قدّمه على المستطيل الأخضر، مع ترقب المشهد بين دموع الفرح أو تلك الخاصة بالحسرة.



في أي حال، ستكون كرة القدم الفائز الأكبر في المونديال الثلاثي بالاستضافة.

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