بطل مونديال 1998 كريستيان كاريمبو يصل إلى بيروت

وصل اللاعب الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو الحائز على كأس العالم لكرة القدم عام 1998 الى بيروت فجر الخميس بدعوة من رئيس اللجنة المنظمة لـ

“noknok Beirut Sports Festival” كريم العنداري الذي استقبله ورحّب به وتمنّى له اقامة سعيدة في لبنان.وسيزور كاريمبو “مهرجان بيروت الرياضي” الذي يقام في الseaside arena في واجهة بيروت البحرية عند الساعة 7 من مساء الخميس وسيلتقي عشاق

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