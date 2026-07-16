مشروع بيئي ورياضي جديد يُفتتح في بحيرة شبروح – فاريا

بحضور صاحب الرعاية وزير الطاقة والمياه جوالصدّي، تقيم بلدية فاريا الحفل الرسمي لتدشين مشروع “الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام لبحيرة شبروح- فاريا” وذلك عند الساعة 9.30 من صباح الأحد 19 تموز.

ودعا رئيس واعضاء المجلس البلدي لفاريا رجال وسيدات الصحافة والاعلام والمصورين الى حضور ومواكبة حفل التدشين،الذي ستحضره فاعليات رسمية، عسكرية، رياضية، بلدية، مخاتير، بيئية وشعبية…….، والذي سيقام في بحيرة شبروح(فاريا) شاكرين لهم جهودهم وتعاونهم.

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