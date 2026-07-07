رياضة

الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

Published: 11 minute ago
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

حجز منتخب الأرجنتين مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام مصر إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، إثر تسجيله هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة، إذ نجح المنتخب الأرجنتيني في العودة من التأخر، قبل أن يخطف هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما ودّع المنتخب المصري منافسات البطولة بعد أداءٍ قوي.

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 11 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى