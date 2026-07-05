بالصور: صيدا تجمع الرياضة والسياحة في فعالية بحرية مميزة

شهدت واجهة مدينة صيدا البحرية صباح اليوم انطلاق أكبر تجمع لرياضة “الكياك البحري” في لبنان، والذي نظمته “جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا” و”كياك صيدا”، ​برعاية بلدية صيدا، وبحضور نائب رئيس البلدية الدكتور احمد عكرة وعضوي المجلس البلدي يوسف طعمة ووائل قصب، رئيس جمعية اصدقاء زيرة صيدا مصطفى حبلي واعضاء الجمعية، بالإضاقة الى عشرات الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار، وسط مواكبة تنظيمية وأمنية متكاملة لضمان أعلى درجات السلامة من وحدات من القوات البحرية في الجيش اللبناني، ومفرزة شواطئ الجنوب في قوى الأمن الداخلي، وعناصر الدفاع المدني – الإنقاذ البحري.

صيدا تجمع الرياضة والسياحة في فعالية بحرية مميزة https://t.co/QbHe4w3g7h pic.twitter.com/DmUBKI2diT — Cedar News (@cedar_news) July 5, 2026

​وقد انطلق المشاركون في خط سير بحري من أمام قلعة صيدا البحرية التاريخية باتجاه جزيرة صيدا “الزيرة”، لتعلن صيدا من خلال هذه المبادرة افتتاح موسمها الصيفي.

​وتُعد “زيرة صيدا” بما تحتضنه من حديقة مائية فريدة، وجهة مثالية لهواة السباحة، الغوص، الكياك، واستكشاف الحياة البحرية، مما يجعلها إرثاً طبيعياً ومقصداً سياحياً أساسياً على الخارطة اللبنانية.

​وبهذه المناسبة، توجه رئيس البلدية والأعضاء بالشكر إلى المنظمين، المتطوعين، الداعمين، وأبطال رياضة الكياك، مؤكدين أن “صيدا ستبقى بجهود أبنائها ومجتمعها الأهلي مدينة للحياة والرياضة والسياحة، ووجهة تجمع بين التاريخ والجمال وروح المبادرة”.

​كما دعت بلدية صيدا جميع المواطنين والمغتربين والزوار من مختلف المناطق اللبنانية الى “زيارة المدينة والتعرف على معالمها، والاستمتاع بجمال الزيرة الفريد وممارسة الأنشطة المائية المتنوعة في بيئة آمنة وحاضنة”.

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