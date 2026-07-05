فرنسا إلى ربع النهائي.. ومواجهة مرتقبة مع المغرب

ضربت فرنسا البطلة مرتين موعدا مع المغرب في ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، إثر تغلبها على الباراغواي 1-0 في دور الـ16 فجر الاحد في فيلادلفيا.

وسجّل قائدها كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء “بنالتي” (70)، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدّافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قلّص الفارق مع الأخير في قائمة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم (20 مقابل 19).

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