ميسي يقود الأرجنتين إلى ثمن النهائي بعد مباراة مثيرة

سجلت الأرجنتين حاملة اللقب هدفا في الدقيقة 111 واقتنصت فوزا شاقا على الرأس الأخضر 3-2 بعد التمديد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 فجر السبت في ميامي، لتضرب موعدا مع مصر في دور ال 16.

وجاءت المباراة أصعب مما كان يتوقعه قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ورفاقه. فبعد أن افتتح ميسي التسجيل لأبطال العالم مسجلا هدفه السابع في البطولة الحالية لينفرد بصدارة الهدافين ورافعا رصيده التاريخي القياسي إلى 20 هدفا في المونديال في الدقيقة 29، ردّ ديروي دوارتي معادلا النتيجة (59).

وأعاد ليساندرو مارتينيس التقدم مجددا لفريق المدرب ليونيل سكالوني بعد إنطلاق الشوط الإضافي الأول (92). وعادل المنتخب الإفريقي مجددا عبر سيدني كابرال (103)، لكن من تمريرة متقنة من ميسي إثر ضربة ركنية، اقتنص الأرجنتينيون الفوز بعد ارتداد الكرة من ذراع ديني بورغيس إثر رأسية من المدافع كريستيان روميرو (111).

وقال سكالوني إنه كان “سيكون جنونا” لو خسر فريقه أمام المنتخب الأقل ترشيحا، مضيفا:

“كانت مباراة صعبة للغاية، ويجب دائما النظر إلى الجوانب الإيجابية، هذا الفريق (الأرجنتين) لا يستسلم أبدا”.

وتابع “علينا أن نهنئ الخصم. عندما يقول الناس إنه لا توجد مباريات سهلة، فقد أثبتوا اليوم أنهم فريق كبير”.

وأردف “أنهينا المباراة ونحن مرهقون جدا… لقد قدم الجميع كل ما لديهم”.

كولومبيا – غانا

وباتت كولومبيا آخر المتأهلين الى ثمن النهائي، بفوزها على غانا 1-0 صباح اليوم السبت في كانساس سيتي في ختام دور الـ32.

وسجل لاعب وسط بالميراس البرازيلي جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14. وتلتقي كولومبيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء المقبل مع سويسرا التي تغلبت على الجزائر 2-0 الخميس.

وهذه المرة الرابعة التي تبلغ فيها كولومبيا ثمن النهائي بعد 1990 و2018 عندما خرجت من الدور ذاته، و2014 عندما بلغت ربع النهائي. فيما فشلت غانا في بلوغه للمرة الثالثة بعد 2006 و2010 عندما وصلت الى ربع النهائي وخسرت أمام الأوروغواي.

وحسمت كولومبيا مواجهتها ضد مدربها السابق البرتغالي كارلوس كيروش مبكرا بهدف أرياس وحافظت عليه حتى النهاية، مع أنها حصلت على فرص عدة لقتل نتيجة المباراة خصوصا مهاجمها وبايرن ميونيخ الألماني لويس دياس الذي أهدر أكثر من ثلاث كرات، فيما لم تخلق غانا فرصا الا ما ندر.

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