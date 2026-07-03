السائق “المتمرّس” هنري قاعي: لإحراز لقب الدفع الأمامي في رالي إهدن

يستعد السائق هنري قاعي وملاحه جورج ناضر على “سيتروين دي أس 3” بصورة مكثفة للمشاركة في رالي إهدن الثلاثين الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة السبت والاحد (4 و5 تموز) في محافظة الشمال.

ويضع قاعي،المعروف ببراعته في القيادة على المسارين الأسفلتي والترابي على السواء ،نصب عينيه احراز لقب فئة الدفع الأمامي في الرالي المذكور لتعويض ما فاته في رالي الربيع الفائت عندما عانده الحظ في المرحلتين الخاصتين الأولى والثانية لكنه بتصميم واصرار لافتين نجح في إجتياز خط النهاية محرزاً كأس فئة “أر سي 4 أر3 تي”.

لكن سرعان ما إستعاد قاعي توازنه في السباق الأول لتسّلق الهضبة، الذي أقيم في بكفيا، فأحرز لقب فئة PF5 (الدفع الأمامي) وصعد الى منصة التتويج منتشياً بالفوز وتفكيره مسلّط نحو رالي اهدن للصعود مجدداً الى منصة التتويج في المركز الأول بعد ظهر الأحد 5 تموز.

وتبدو السيرة الذاتية لقاعي حافلة بالانجازات اذ احرز لقب بطولة الشرق الأوسط لفئة الدفع الأمامي لثلاث سنوات متتالية(2018-2019-2020) كما حقّق انجازاً كبيراً العام الفائت باحرازه ثلاثية تاريخية في فئة الدفع الأمامي للراليات وتسلّق الهضبة وسباقات السرعة الى جانب القاب عديدة أثبت من خلالها انه سائق من طينة الكبار.

يستعد السائق المميز هنري قاعي وملاحه “الخبير”جورج ناضر لرالي اهدن على سيارة تأقلم عليها قاعي كثيراً وهي رفيقته الدائمة في السباقات.

فهل يصعد قاعي الى منصة التتويج الأحد ويفرح بلقب جديد مع وضعه خطة تحضيرية مكثفة لرالي لبنان الدولي المقبل الذي سيقام في أيلول المقبل وهو “أيقونة” راليات الشرق الأوسط؟

لا خوف على أداء هنري قاعي وملاحه في “المقعد الساخن” جورج ناضر فهما قادران على الوصول الى هدفهما.

يشار الى أن “يونايتد بتروليوم” ترعى قاعي .

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