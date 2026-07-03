مونديال 2026: الجزائر تودّع من دور الـ 32 بخسارتها أمام سويسرا

انتهى مشوار الجزائر عند دور الـ32 في مونديال 2026، بخسارتها أمام سويسرا 0-2 صباح اليوم الخميس في على ملعب “فانكوفر بي سي بلايس ” في كندا وأمام 52 ألف متفرج.

وتقدمت سويسرا بهدف بريل إيمبولو (10) قبل أن يسجل دان ندويي (46) الهدف الثاني. وضربت سويسرا موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الجمعة بين كولومبيا وغانا، في السابع من تموز في فانكوفر أيضا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.