رياضة

مونديال 2026: الجزائر تودّع من دور الـ 32 بخسارتها أمام سويسرا

Published: hour واحدة ago
مونديال 2026

انتهى مشوار الجزائر عند دور الـ32 في مونديال 2026، بخسارتها أمام سويسرا 0-2 صباح اليوم الخميس في على ملعب “فانكوفر بي سي بلايس ” في كندا وأمام 52 ألف متفرج.

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وتقدمت سويسرا بهدف بريل إيمبولو (10) قبل أن يسجل دان ندويي (46) الهدف الثاني. وضربت سويسرا موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الجمعة بين كولومبيا وغانا، في السابع من تموز في فانكوفر أيضا.

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Published: hour واحدة ago
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