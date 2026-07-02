رياضة

فوز ثانٍ للبنان على السعودية في تصفيات كأس العالم

Published: 11 minute ago
السعودية

حقق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة الفوز الثاني في النافذة الثانية للمجموعه الرابعة على مضيفه المنتخب السعودي 88 – 82، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في صالة الملك عبدالله في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة.

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وكان افضل مسجل للبنان امير سعود 25 نقطة، وسيرجيو درويش 19 نقطة.

ويحل لبنان الاحد بضيافة الساعة 6 مساء في مباراة الإياب.

وهذا الفوز الرابع للبنان مقابل خسارة واحدة وبذلك حافظ على صدارته للمجموعة الرابعة.

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Published: 11 minute ago
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