فوز ثانٍ للبنان على السعودية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة الفوز الثاني في النافذة الثانية للمجموعه الرابعة على مضيفه المنتخب السعودي 88 – 82، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في صالة الملك عبدالله في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة.

وكان افضل مسجل للبنان امير سعود 25 نقطة، وسيرجيو درويش 19 نقطة.

ويحل لبنان الاحد بضيافة الساعة 6 مساء في مباراة الإياب.

وهذا الفوز الرابع للبنان مقابل خسارة واحدة وبذلك حافظ على صدارته للمجموعة الرابعة.

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