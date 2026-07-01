بالصور: ابنة البترون صوفي فياض تهز شباك فنلندا وتقود لبنان إلى بداية مثالية في مونديال الجامعات

أهدت ابنة البترون صوفي فياض مدينتها ولبنان إنجازًا جديدًا، بعدما سجّلت أحد هدفي منتخب لبنان الجامعي للسيدات في مرمى فنلندا، ليحقق المنتخب فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-1) في افتتاح مشاركته ببطولة العالم الجامعية لكرة القدم للصالات (فوتسال) التي يجري تنظيمها في العاصمة البولندية وارسو حتى 8 تموز.

ابنة البترون صوفي فياض تهز شباك فنلندا وتقود لبنان إلى بداية مثالية في مونديال الجامعات pic.twitter.com/4NWyYYv5Md — Cedar News (@cedar_news) July 1, 2026

وقد افتتحت سيدات لبنان مشوارهن في البطولة بانتصار مستحق، حمل توقيع صوفي فياض ولمى عابدين، ليحصد المنتخب أول ثلاث نقاط ويبعث برسالة قوية عن قدرته على المنافسة في البطولة العالمية.

ويستعد المنتخب اللبناني لخوض ثلاث مواجهات صعبة أمام البرازيل وألمانيا وفرنسا، سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وحجز موقع متقدم في المنافسات.

ويأتي تألق صوفي فياض ليؤكد الحضور المميز للمواهب البترونية في المنتخبات الوطنية، ويجسد صورة مشرقة عن شباب البترون الذين يرفعون اسم مدينتهم ولبنان في المحافل الدولية.

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