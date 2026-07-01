لقي ثلاثة أشخاص اختناقًا في احتفالات مونديال المكسيك المليونية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم خلال احتفالات حاشدة في العاصمة مكسيكو عقب تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 لكرة القدم المقام في أميركا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد وزير الصحة في المدينة بأن امرأتين تبلغان من العمر 19 و48 عاما، ورجلا يبلغ 44 عاما، لقوا حتفهم اختناقا.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم خلال مؤتمر صحفي: “نعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا”، مؤكدة لعائلات الضحايا أن “السلطات ستقف إلى جانبهم وتقدم لهم كل أشكال المساندة”.

وتلتقي المكسيك في ثمن النهائي على “أستيكا” أيضا إنكلترا أو جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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