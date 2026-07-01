شبيبة معاد إلى نصف نهائي الدرجة الثالثة في الكرة الطائرة

اعلن نادي شبيبة معاد في قضاء جبيل ، في بيان “تألقه في بطولة لبنان للدرجة الثالثة في كرة الطائرة، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه المستحق على نادي أميون بنتيجة 3-1.

وقدم لاعبو معاد أداءً مميزًا اتسم بالتركيز والانضباط الفني، ليحسموا المواجهة ويواصلوا مشوارهم الناجح في البطولة، مؤكدين طموحهم بالمنافسة على لقب الدرجة الثالثة والصعود إلى مصاف الدرجة الثانية.

ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة للنادي، الذي يواصل تمثيل قضاء جبيل بصورة مشرّفة، وسط إشادة بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون والجهازان الفني والإداري خلال منافسات البطولة.

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