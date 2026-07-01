رياضة

بعثة تايكوندو في مهمة تدريبية بكوريا الجنوبية

Published: hour واحدة ago
بعثة تايكوندو في مهمة تدريبية بكوريا الجنوبية

وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للانخراط في معسكر تدريبي ضمن برنامج التدريب في اطار الإتفاقية بين الإتحادين اللبناني والكوري الجنوبي التي تشمل التعاون في مختلف المجالات بين الطرفين.

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وتضم البعثة كل من المدرب نارك بولديكيان واللاعبين بيتر رعيدي ،ماريبيل سكاف وبيتر يمّين.

وقبل المغادرة، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة بأفراد البعثة وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم التدريبية لتطوير مهاراتهم وصقلها في عرين ومعقل التايكواندو كوريا الجنوبية.

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Published: hour واحدة ago
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