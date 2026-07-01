بعثة تايكوندو في مهمة تدريبية بكوريا الجنوبية

وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى كوريا الجنوبية للانخراط في معسكر تدريبي ضمن برنامج التدريب في اطار الإتفاقية بين الإتحادين اللبناني والكوري الجنوبي التي تشمل التعاون في مختلف المجالات بين الطرفين.

وتضم البعثة كل من المدرب نارك بولديكيان واللاعبين بيتر رعيدي ،ماريبيل سكاف وبيتر يمّين.

وقبل المغادرة، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة بأفراد البعثة وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم التدريبية لتطوير مهاراتهم وصقلها في عرين ومعقل التايكواندو كوريا الجنوبية.

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