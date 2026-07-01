بالصور: هؤلاء هم أبطال لبنان في سباق الدراجات ضد الساعة

نظم الاتحاد اللبناني للدراجات بطولة لبنان لسباق ضد الساعة في منطقة نهر بيروت، على مسار مقفل انطلاقاً من أمام شركة “دباس” وصولاً الى تقاطع الشيفروليه – ألفا والعودة الى الكرنتينا بيروت ذهاباً وإياباً.

هؤلاء هم أبطال لبنان في سباق الدراجات ضد الساعة https://t.co/8ZIQBHw6oB pic.twitter.com/ZAYCCtFD76 — Cedar News (@cedar_news) July 1, 2026

وشهدت البطولة مشاركة 75 درّاجاً ودرّاجة يمثلون الأندية الاتحادية، إلى جانب لاعبي فريقي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقد بلغت مسافة السباق 32.8 كيلومترا لفئة النخبة، و24.6 كيلومترا لفئتي الإناث والماسترز، و16.4 كيلومترا لفئة الشباب.

في فئة الماسترز، تُوِّج لاعب قوى الأمن الداخلي جورج اسكندر بطلاً للبنان، بعد أن قطع مسافة 24.6 كلم بزمنٍ قدره 35 دقيقة و49 ثانية، محققاً معدل سرعة بلغ41.21 كلم/ساعة،. وجاء فادي المير (نادي رايز ورايز) في المركز الثاني بزمنٍ قدره 36 دقيقة و25 ثانية، وبمعدل سرعة بلغ 40.53 كلم/ساعة، فيما حلّ بسّام ضناوي (نادي الغزال – طرابلس) في المركز الثالث بزمنٍ قدره 37 دقيقة و47 ثانية، محققاً معدل سرعة بلغ 39.06 كلم/ساعة.

اما في فئة النخبة فقد احرز لاعب نادي رايز ورايز اسكندر بانايوت لقب البطولة قاطعاً مسافة الـ 32.8 في زمن قدره 46 دقيقة 34 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 42.26 كلم/س ، وحلّ مارك كلّاس (نادي عاليه للدراجات الهوائية) في المركز الثاني في زمن قدره 46 دقيقة 56 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 41.93 كلم/س، و نافذ كمال الدين (نادي الغزال – طرابلس ) في المركز الثالث في زمن قدره 47 دقيقة 16 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 41.64 كلم/س.

في فئة الاناث فقد احرزت لاعبة النادي اللبناني للدراجات – عربصاليم رامونا خليفة لقب البطولة قاطعةً مسافة الــ 24.6 في زمن قدره 38 دقيقة و58 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 37.88 كلم/س ، وحلّت تمارا زين (من نادي هومنتمن برج حمود) في المركز الثاني في زمن قدره 40 دقيقة و 45 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 36.22 كلم/س و إلسي اسمر(نادي رايز & رايز) في المركز الثالث في زمن قدره 50 دقيقة و 11 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 29.41 كلم/س.

اما في فئة الشباب فقد احرز لاعب نادي هومنتمن أنطلياس بشارة الحاج لقب البطولة قاطعاً مسافة الــ 16.4 كلم في زمن قدره 24 دقيقة و 40 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 39.89 كلم/س ، وحلّ أحمد مشموشي(نادي رايز ورايز) في المركز الثاني في زمن قدره 25 دقيقة و 6 ثوانٍ وبمعدل سرعة بلغ 39.20 كلم/س و روبين تانكريان (نادي رايز ورايز) في المركز الثالث في زمن قدره 27 دقيقة و 40 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 35.57 كلم/س.

أشرف على السباق رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات هراير ساتويان ورئيس اللجنة الفنية نظرت حبيبيان بحضور ومعاونة جميع أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد ، وقد عهد الى شركة متخصصة أخذ توقيت المتسابقين.

وتولت عناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الجيش اللبناني مهمة إقفال المسار أمام السيارات بشكل تام تأميناً لسلامة المشاركين.

وسينظّم الاتّحاد سباق بطولة لبنان لدرّاجات الطرق يوم الأحد المقبل في 5 تمّوز 2026 على أوتوستراد الزعرور- بسكنتا.

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