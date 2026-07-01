المكسيك تعبر الاكوادور ومبابي يحطم الارقام خلال قيادته فرنسا لدور الـ 16

حصد المكسيكي خوليان كينيونيس، جائزة افضل لاعب في المباراة التي قاد خلالها منتخب بلاده للفوز على الاكوادور بنتيجة 2-0، والعبور الى دور الـ16 للمونديال.

وحقق منتخب المكسيك، أحد الدول المضيفة الثلاث لمونديال 2026 لكرة القدم، فوزه الرابع تواليا بسهولة الأربعاء على ملعب أستيكا الشهير في العاصمة مكسيكو.

سجل هدفي المباراة خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي (22) والمخضرم راوول خيمينيس (31).

وستواجه المكسيك إما جمهورية الكونغو الديموقراطية أو إنكلترا على الملعب عينه الأحد في منافسة على بطاقة ربع النهائي.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب عاصفة رعدية، ولم ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب للإحماء بسبب اشتداد هطول الأمطار في مكسيكو سيتي.

تألق مبابي..

تُوج كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب فرنسا أمام السويد، بعد الأداء اللافت الذي قدّمه خلال المواجهة التي انتهت بفوز الديوك بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ولعب قائد المنتخب الفرنسي الدور الأبرز في انتصار فريقه، بعدما افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم عاد في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثالث، بينما سجل برادلي باركولا الهدف الثاني، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى دور الـ16.

ورفع “مبابي” رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية من المونديال، ليواصل

المنافسة بقوة على لقب هدافها، ويؤكد حضوره الهجومي المميز مع منتخب بلاده، حيث تربع بالصدارة بالتساوي مع ليونيل ميسي.

وعلى الصعيد التاريخي، وصل مهاجم فرنسا إلى الهدف رقم 18 في مسيرته بكأس العالم، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ميسي، صاحب 19 هدفًا في تاريخ البطولة، علماً انه كسر الرقم الاوروبي المسجل باسم الالماني كلوزة.

كما عزز “مبابي” رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا في الأدوار الإقصائية للمونديال، بعدما رفع حصيلته إلى 10 أهداف، مواصلًا ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم كأس العالم عبر التاريخ.

نجومية نوسا..

هذا ورسم مهاجم منتخب النرويج، أنطونيو نوسا (21 عاماً)، واحدة من أفضل اللوحات في كأس العالم 2026، عندما هزّ شباك منتخب ساحل العاج، الثلاثاء، في منافسات دور الـ32، ليُساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ثمن النهائي بالانتصار (2ـ1) في حين سجل إيرلينغ هالاند هدف النرويج الثاني.

وتوج نوسا أفضل لاعب بالمباراة بعدما سجل اجمل اهدافها بمجهود فردي مميز، ليشترك مع هالاند في قيادة النرويج لكتابة قصة النجاح ويكون أصغر لاعب يزور الشباك في كأس العالم لمنتخب الفايكينغ في كأس العالم.

وأثبت نوسا المُلقب بـ”نيمار النرويج”، مهاراته العالية، بوصفه واحداً من أفضل المواهب في كرة القدم العالمية مشعلاً تنافساً قوياً بين الأندية من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، حيث سيكون من الصعب على فريق سالزبورغ ضمان استمراره مع النادي.

ووُلد أنطونيو إيرومونسيل نوردبي نوسا في النرويج لأب نيجيري وأم نرويجية. وحظي غاوت لارسن، المدرب ومدير التطوير في نادي ستابيك النرويجي، بشرف تدريب كل من هالاند ونوسا في سن المراهقة، قبل أن ينتقلا للعب في الخارج. وخاض كلاهما أولى مبارياتهما في دوري الدرجة الأولى في سن الخامسة عشرة، وفي حديث لصحيفة ليكيب الفرنسية عام 2020، اعتبر لارسن أن أعظم موهبة لدى هالاند، بالإضافة إلى قدراته الهائلة، هي “عقليته”، لاحقاً، عند إجراء المقارنات، قال: “عندما تنظر إلى مستواهما في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، أعتقد أن نوسا كان الأكثر موهبة بينهما”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.