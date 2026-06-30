جمعية بيروت ماراتون تنجز تحضيرات سباق المدينة التنافسي

أعلنت جمعية بيروت ماراتون إنجاز الترتيبات والتحضيرات اللوجستية لسباق المدينة التنافسي والذي تنظّمه بالتعاون مع الإتحاد اللبناي لألعاب القوى الأحد 5 تموز، والبالغة مسافته 10 كيلومترات لفئتي الذكور والإناث من عمر 16 سنة ومافوق إنطلاقاً من ساحة الشهداء – مقابل جامع محمد الأمين وصولا إلى منطقة ميناء الحصن – شارع كراغولا مقابل مطعم “ميتروبول”.

وكان عقد الإجتماع التقني لإستعراض الجوانب التنظيمية للسباق في منطقة بيروت الرقمية BDD بحضور رئيسة الجمعية مي الخليل وعضوة الهيئة الإدارية دينا حركة والمدير التنفيذي سامر مكارم ومديرة الشراكات ثريا بربير ومديرة العمليات فرنسواز نعمة وفريق العمل الميداني.

وقدّم مدير السباقات إعرابي نائل عرضا مرئيا تفصيليا عن الجوانب التنظيمية المعتمدة ومن بينها غرفة العمليات التي تضم رولا هوّاري وممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية LAU. وستكون هذه الغرفة في إستقبال كل الإتصالات من المتواجدين على مسار السباق من المراقبين على الدراجات الهوائية وفرق المتطوعين وعلى رقم الخط الساخن 898151 – 70 .

كما سيتواجد على المسار حكام الإتحاد اللبناني لإلعاب القوى وسيارات إسعاف للصليب الأحمر اللبناني وعناصر من الدفاع المدني إضافة إلى خيم طبيّة ومركز للعلاج الفيزيائي بإشراف رئيس اللجنة الطبية الدكتور جهاد حداد ومحطات للمياه والترفيه .

وبعد إختتام السباق سيقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات عند خط الوصول في تمام الساعة 15 : 8 صباحاً. وستواكب السباق وحدات من الجيش اللبناني لتوفير أمن السباق، وعناصر من قوى الأمن الداخلي لإقفال الطرقات وفتحها.

وتجدر الإشارة إلى أن إستلام أرقام السباق للعدائين والعداءات ستبدأ يوم الأربعاء 1 تموز 2026 ولغاية الجمعة 3 منه وكذلك بطاقات الإعلاميين يومياً ما بين الساعة 00 : 9 صباحاً و00 : 5 بعد الظهر في مكاتب الجمعية الكائنة في شارع بشارة الخوري – مقابل وزارة المالية ( مديرية الواردات ) في منطقة بيروت الرقمية BDD بناية رقم 1294.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.