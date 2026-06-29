فوز لبنان على الهند في التصفيات الآسيوية لكأس العالم في كرة السلة

حقق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة فوزا عريضا على نظيره الهندي 99 – 56، في المباراة المؤجلة من “النافذة الثانية” ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي ستقام نهائياتها في قطر السنة المقبلة.

وجاءت المباراة، التي أقيمت مساء الاثنين على ملعب مجمّع نهاد نوفل في زوق مكايل مكايل امام جمهور حاشد تقدّمته وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي وامين عام الاتحاد القاري هاغوب خاتشاريان وأركان الاتحاد اللبناني وفاعليات رياضية وبلدية، من طرف واحد وهو الجانب اللبناني الذي سيطر على أجواء اللقاء منذ بدايته.

واشرك مدرب المنتخب اللبناني احمد فراّن جميع لاعبيه الذين بادلوه جميعهم بالتسجيل.

وكان أفضل مسجل في المنتخب اللبناني كل من هايك كوكجيان وجهاد الخطيب 16 نقطة.

وفي ما يأتي برنامج النافذة الثالثة:

– الخميس 2 تموز:السعودية -لبنان الساعة 8 مساء (في السعودية)

– الأحد 5 تموز: الهند-لبنان الساعة 6 مساء في الهند

وهذا الفوز الثالث للبنان مقابل خسارة واحدة وبذلك يحافظ على صدارته للمجموعة الرابعة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة عينها، فازت السعودية على مضيفتها قطر 86 – 80.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.