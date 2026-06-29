البرازيل تقلب الطاولة على اليابان وتتأهل إلى ثمن النهائي

قلبت البرازيل بطلة العالم خمس مرات، الطاولة على اليابان 2-1 في الوقت القاتل الإثنين في هيوستن، وشقّت طريقها بصعوبة إلى دور الـ16 في مونديال 2026.

ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو (29) بتسديدة ارضية من خارج المنطقة. عاد منتخب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بهدفي كازيميرو (56) من رأسية والبديل غابريال مارتينيلي (90+5) بكرة ارضية الى الزاوية البعيدة.

وضربت البرازيل موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة النروج وساحل العاج المقررة الثلاثاء في دالاس.

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