بالصور: نشاط نادي بيليفرز – اللويزة في لبنان وقبرص

اختتم نادي “Believers” – اللويزة بطولة “Serving with Faith” التي نظّمها على ملعب مجمّع ميشال المرّ الرياضي بمشاركة عدد من الأندية، وسط أجواء رياضية مميّزة جمعت التنافس النظيف بروح الإيمان والخدمة، وفي ختام المباريات جاءت النتائج النهائية كالآتي:

نشاط نادي بيليفرز – اللويزة في لبنان وقبرص pic.twitter.com/6XTmLUclwH — Cedar News (@cedar_news) June 29, 2026

فئة الرجال:

1- باسم سليم (بيليڤرز)

2- الدكتور وليد بو حمزة (بيليڤرز)

3- مارك قارح (الرياضي بعبدا)

فئة الناشئين:

1- علي زعيتر (الأدب والرياضة – كفرشيما)

2- إيمانويل ساسين (الأدب والرياضة – كفرشيما)

3- سام سماحة (بيليفرز)

وكانت مناسبة تمّ خلالها تكريم القسّ نبيه حدّاد، أحد المؤسّسين القانونيين لنادي بيليفرز عند تسجيله في وزارة الشباب والرياضة، والذي لا يزال بعمر 90 عاماً يقدّم مثالاً رائعاً للعطاء والإيمان، وقد جمعته صورة تذكارية مع لاعبين صغار بعمر ١٠ سنوات.

وفي ختام البطولة وُزّعت الكؤوس والميداليات والجوائز النقدية على الفائزين، كما قدّمت أمينة سرّ النادي السيدة باتريشيا مارون شحادة التي واكبت المباريات إدارياً وتنظيمياً درعَين تقديريَين الى كلّ من نائب رئيس لجنة جبل لبنان في الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة سامر داغر والقسّ حداد.

بيليفرز في قبرص

وكان فريق نادي بيليفرز شارك الأسبوع الماضي في بطولة دولية لكرة الطاولة في مدينة نيقوسيا القبرصية تحت إشراف رئيس نادي بيليفرز الشمّاس جاك حدّاد، وقد نجح لاعب الفريق جيلبرت غزال في إحراز الميدالية الذهبية بعدما إنتزع المركز الأول بجدارة ضمن فئته بعد أداء عالٍ ومميّز أثنى عليه القيّمون والمشرفون على البطولة.

حدّاد كانت له فرصة أن يقدّم شهادة حياة، فتحدّث عن معنى “Butterfly” (الفراشة)، ليس فقط كماركة عالمية معروفة في وسط كرة الطاولة، بل كرمزٍ روحيّ من منطلق اختباره الشخصيّ مع السيد يسوع المسيح أثناء معاناته مع المرض الخبيث ثمّ شفائه منه. وقال: “تماماً كما الفراشة تمرّ بمرحلة تحوّل كاملة لكي تصبح خليقة جديدة، هكذا الإنسان عندما يلتقي ويتعرّف على المسيح يختبر تغييراً جذرياً وإيجابياً في الحياة”.

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