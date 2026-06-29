كأس العالم 2026: كندا تتأهل بهدف قاتل على جنوب إفريقيا

حجزت كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال 2026، المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوز قاتل على جنوب إفريقيا 1-0 الأحد على ملعب “سوفاي” في لوس أنجليس.

وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2، مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا اللذان يلعبان الثلاثاء في مونتيري.

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