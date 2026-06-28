مونديال 2026: برنامج مباريات دور الـ 32

في ما يأتي برنامج الأدوار الإقصائية في مونديال 2026 في كرة القدم، بعد ختام دور المجموعات فجر اليوم الأحد:

– الأحد 28 حزيران:

(19:00 توقيت غرينيتش، الساعة 22:00 بتوقيت بيروت: جنوب إفريقيا – كندا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 73).

– الاثنين 29 حزيران: 17:00 ت غ البرازيل – اليابان (هيوستن، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 76).

الساعة 20:30 ت غ: ألمانيا – الباراغواي (بوسطن، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 74).

الساعة 01:00 ت غ: هولندا – المغرب (مونتيري، المكسيك، المباراة الرقم 75).

– الثلاثاء 30 حزيران:

الساعة 17:00 ت غ: ساحل العاج – النروج (دالاس، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 78).

الساعة 21:00 ت غ: فرنسا – السويد (نيويورك/نيوجيرزي، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 77).

الساعة 01:00 ت غ المكسيك – الإكوادور (مكسيكو، المكسيك، المباراة الرقم 79).

– الأربعاء 1 تموز:

الساعة 16:00 ت غ: إنكلترا – الكونغو الديموقراطية (أتلانتا، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 80).

الساعة 20:00 ت غ: بلجيكا – السنغال (سياتل، الولايات المتحدة. المباراة الرقم 82).

منتصف ليل الأربعاء – الخميس بتوقيت غرينتش، الثالثة فجرا بتوقيت بيروت: الولايات المتحدة – البوسنة والهرسك (سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 81).

– الخميس 2 تموز:

الساعة 19:09 ت غ: إسبانيا – النمسا (لوس أنجليس، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 84).

الساعة 23:00 ت غ: البرتغال – كرواتيا (تورونتو، كندا) (المباراة الرقم 83).

الساعة 03:00 ت غ: سويسرا – الجزائر (فانكوفر، كندا، المباراة الرقم 85)

– الجمعة 3 تموز:

الساعة 18:00 ت غ: أستراليا – مصر (دالاس، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 88).

الساعة 22:00 ت غ: الأرجنتين – الرأس الأخضر (ميامي، الولايات المتحدة، المباراة الرقم 86).

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