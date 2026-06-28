كأس العالم 2026: ميسي يسجل والجزائر تتأهل وإنكلترا تحسم الصدارة

نجا المنتخب الإنكليزي لكرة القدم من فخ بنما وحقق انتصارا باهتا 2-0 ضمن به صدارة المجموعة الثانية عشرة فجر الأحد على ملعب “ميتلايف” في إيست راذرفورد بنيوجيرزي، في المرحلة الثالثة الأخيرة من الدور الأول للمونديال.

ويدين منتخب “الأسود الثلاثة” بفوزه الذي أبعده عن طريق البرتغال وإسبانيا في الأدوار المقبلة، إلى مهاجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 62، وصنع الثاني للهداف التاريخي للإنكليز في النهائيات هاري كاين (67) رافعا رصيده الى 11 هدفا بفارق هدف عن غاري لينيكر، بينها 3 في النسخة الحالية.

ورفعت انكلترا التي كانت ضامنة تأهلها الى دور الـ32، رصيدها الى 7 نقاط في صدارة المجموعة وضربت موعدا في الدور المقبل مع السنغال أو ثالث المجموعة الحادية عشرة في أتلانتا في الأول من تموز المقبل، فيما منيت بنما بخسارتها الثالثة تواليا وكانت خارج دائرة التنافس قبل المباراة.

كرواتيا – غانا

وفي المجموعة عينها، تأهلت كرواتيا إلى دور الـ32 بفوزها على غانا 2-1 في فيلادلفيا.

وسجل لكرواتيا بيتار سوتشيتش (31)، ونيكولا فلاشيتش (83) ولغانا ديريك لوكاسن (73)، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة، بفارق نقطة عن إنكلترا المتصدرة والفائزة في الوقت عينه على بنما 2-0.

على ملعب “لينكولن فايننشال فيلد” وأمام 68 ألف متفرج، خاض جوردان أيو مباراته التاسعة مع غانا في كأس العالم. ولا يتقدمه إلا أسامواه جيان (11) وشقيقه أندريه أيو (10) من حيث عدد المشاركات.

في المقابل، وبعد بلوغه 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده في اللقاء الماضي، خاض لوكا مودريتش مشاركته الثانية والعشرين في نهائيات كأس العالم. كما خاض المخضرم الآخر إيفان بيريشيتش مباراته الحادية والعشرين في البطولة.

الارجنتين – الاردن

خرج المنتخب الأردني خالي الوفاض في مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد خسارة ثالثة أمام الأرجنتين حاملة اللقب 1-3 فجر الاحد في دالاس في مباراة سجل فيها ليونيل ميسي هدفه المونديالي الـ19، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول.

وحققت الأرجنتين الساعية إلى أن تصبح ثالث منتخب يحقق اللقب مرتين متتاليتين، العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة التي حلّت فيها النمسا وصيفة بفارق الأهداف مع الجزائر بعد تعادلهما 3-3.

وكانت الأرجنتين ضربت موعدا في دور الـ32 مع منتخب الرأس الأخضر.

وأصبح ميسي قائد “ألبيسيليستي”، أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم، بتسجيله الثالث في المباراة بعد نزوله بديلا (80)، بعد هدفي جيوفاني لو سيلسو (19) ولاوتارو مارتينيس (31 من ركلة جزاء)، فيما سجل البديل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد (55).

الجزائر – النمسا

وفي المجموعة نفسها، حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دور الـ32، بتعادله أمام نظيره النمسوي المتأهل أيضا 3-3، السبت بعد مباراة شهدت نهاية مثيرة.

أحرز أهداف الجزائر رفيق بلغالي (45) ورياض محرز (60 و90+3)، فيما حملت أهداف النمسا توقيع ماركو أرناوتوفيتش (28) ومارسيل سابيتزر (55) والبديل ساشا كالايدجيتش (90+6).

ورفعت الجزائر رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث، لتبلغ الأدوار الإقصائية من بوابة أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، ضاربة بذلك موعدا مع سويسرا في دور الـ32 الخميس المقبل في فانكوفر.

في المقابل، رفعت النمسا رصيدها إلى أربع نقاط أيضا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزائر، على أن تواجه إسبانيا في دور الـ32 الخميس أيضا في إنغلوود.

كولومبيا- البرتغال

فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال 0-0 وتقدمتها في صدارة المجموعة الحادية عشرة فجر السبت في ميامي.

وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى7 نقاط، مقابل 5 للبرتغال و4 للكونغو الديموقراطية التي حجزت بطاقة التأهل بفوزها على أوزبكستان 3-1.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصراعا كبيرة على صدارة المجموعة التي تمنح صاحبها مواجهة غانا في دور الـ32 في كانساس، وأخرى محتملة ضد سويسرا في دور الـ16.

في المقابل، يتعيّن على البرتغال، بحال تخطيها كرواتيا القوية في تورونتو، خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا بطلة أوروبا في دور الـ16.

الكونغو الديموقراطية – أوزبكستان

حجز منتخب الكونغو الديموقراطية مقعده في دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره بهدف أمام أوزبكستان إلى فوز 3-1 على ملعب “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا الأميركية، ضمن المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

تقدّم المنتخب الأوزبكي بهدف قائده إلدور شومورودوف (10)، لكن المنتخب الكونغولي قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل نجمه يوان ويسا (68 من ركلة جزاء و90+1) والبديل فيستون ماييلي (78).

ورفع منتخب المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر رصيده، بعد تحقيقه أول فوز مونديالي في تاريخه، إلى أربع نقاط في المركز الثالث، مؤمنا صعوده إلى دور الـ32 للمرة الأولى في مشاركته المونديالية الثانية (الأولى في ألمانيا 1974 تحت اسم زائير).

ويخوض “الفهود” اختبارا بالغ الصعوبة في دور الـ32 أمام إنكلترا في أتلانتا الأربعاء المقبل

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