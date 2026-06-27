كأس العالم 2026: هاتريك ديمبيليه يقود فرنسا إلى دور الـ 32

سحق المنتخب الفرنسي نظيره النروجي 4-1، سجل منها عثمان ديمبيليه ثلاثية “هاتريك” الجمعة، ليحتل المركز الأول في المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026، ويتأهل لمواجهة أحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في دور الـ32.

في فوكسبورو، ماساتشوستس، أنهى منتخب “الزرق” الذي سجل أهدافه بفضل الفائز بالكرة الذهبية ديمبيليه (7 و20 و32) وديزيريه دويه (90+4)، مشواره في المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وسيخوض مباراته في دور الـ32 الثلاثاء في نيويورك.

أما النروج التي خاضت اللقاء من دون هدافها إرلينغ هالاند الذي جلس على مقاعد البدلاء، فقد قلصت الفارق بهدف ثيلو آسغارد (21). وبحصولها على المركز الثاني برصيد 6 نقاط ستواجه منتخب ساحل العاج، صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة، الثلاثاء في دالاس.

السنغال – العراق

ودع منتخب العراق المونديال 2026 رسميا بخسارة ثالثة موجعة وثقيلة أمام السنغال 0-5 الجمعة في تورونتو، في مباراة أكملها باكرا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13.

وبعد افتتاح حبيب ديارا التسجيل (4)، طُرد المدافع ريبين سولاقا (13)، ثم انهار العراق في الشوط الثاني وتلقى أربعة أهداف عبر إسماعيلا سار (56) وباب غي (59، 71)، وإيليمان ندياي (82)، لتضمن السنغال فوزها الأول وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهذه المشاركة الثانية في المونديال للعراق بعد 1986، علما بأنه خسر افتتاحا مع النروج 1-4 ثم فرنسا 0-3، في مجموعة تصدرتها فرنسا بفوز كبير على النروج 4-1.

الرأس الأخضر- السعودية

ودّعت السعودية المونديال على الرغم من تعادلها سلبا مع الرأس الأخضر التي حققت تأهلا تاريخيا في مشاركتها الأولى إلى دور الـ32 من دون أي فوز، فجر السبت في هيوستن، ضمن المرحلة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وأنهت السعودية التي تستضيف النهائيات في 2034، مشاركتها السابعة بنقطتين متذيلة ترتيب المجموعة الثامنة التي تصدرتها إسبانيا (7 نقاط) وتأهلت منها الرأس الأخضر بثلاث نقاط بمفاجأة على حساب الأوروغواي (2) التي خرجت بدورها.

اسبانيا – الاوروغواي

حسم المنتخب الإسباني تأهله وتصدر المجموعة الثامنة عقب فوزه على الأوروغواي 1-0 في مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

ورفع “لا روخا” رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن الرأس الأخضر التي كتبت التاريخ من خلال تأهلها إلى الأدوار الاقصائية في مشاركتها الأولى برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الثاني، فيما ودعت الأوروغواي البطولة مبكرا مكتفية بحصد نقطتين بفارق الأهداف عن السعودية الأخيرة.

ويدين فريق المدرب لويس دي لا فوينتي بفوزه إلى هدف أليكس بايينا (42)، لتتفادى إسبانيا مواجهة الأرجنتين في دور الـ 32، حيث ستواجه النمسا أو الجزائر.

وباتت الأوروغواي، بطلة العالم مرتين، أعلى منتخب تصنيفا (16) يودّع من دور المجموعات

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