بالصور: السباق الأول للدريفت من تنظيم الـ ATCL.. الألقاب لكوكب، عطية، دبانة، طربيه، عازار وسويد

نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL)السباق الأول للانجراف(الدريفت) في تل الزعتر-الدكوانة في ظل طقس صيفي حار وبحضور عدد كبير من هواة الرياضة الميكانيكية .ويندرج السباق في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان للانجراف لعام 2026.

السباق الأول للدريفت من تنظيم الـ ATCL.. الألقاب لكوكب، عطية، دبانة، طربيه، عازار وسويدhttps://t.co/9PULF07KuW pic.twitter.com/O499t4RjqC — Cedar News (@cedar_news) June 25, 2026

وفي ما يلي النتائج:

*فئة ال”دي 4″:

1-هادي طربيه على نيسان 350 زد

2-جو عون على نيسان 350 زد

*فئة ال”دي 3″:

1-ماتيو دبانة على نيسان 350 زد

2-انطوان زهران على بي ام دبليو 325

3-سيليا عازار على نيسان 350 زد

-كأس السيدات:سيليا عازار

*فئة ال”دي 2″:

1-حسّون عطية على بي ام دبليو 316 آي

2-كريم جابر على نيسان 350 زد

3-يوسف باي على بي ام دبليو 318 آي أس

-كأس السيدات :هيلينا سويد على بي ام دبليو 316 آي

*فئة ال”دي 1″:

1-مشعل كوكب على بي ام دبليو 325 سي آي

2-عمر ابو الحسن على بي ام دبليو 325 سي آي آي

3-مارك جبرايل على بي ام دبليو 316 آي آي

وفي الختام، وزّع رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) رئيس لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم عماد لحود ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق جميل يزبك والحكام مارك حايك وكفاح هلال وكارلوس عوض الكؤوس على الفائزين والفائزات وسط أجواء احتفالية.

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