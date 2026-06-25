كأس العالم 2026: البرازيل والمغرب يتأهلان.. سويسرا تتصدر وكندا ترافقها

انتزع المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 بعد أن أسقط البلد المضيف كندا 2-1 في ختام دور المجموعات الأربعاء، لكن ذلك لم يكن يمنع الكنديين من التأهل عن المركز الثاني.

ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى هدفي روبن فارغاس (46) ويوهان مانزامبي (57)، لترفع سويسرا رصيدها إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن كندا الثانية والبوسنة الثالثة الفائزة على قطر متذيّلة المجموعة 3-1.

وسجّل هدف كندا البديل بروميس ديفيد (76).

قطر تودع

ودّعت قطر المونديال بخسارتها 1-3 أمام البوسنة والهرسك التي ضمنت المركز الثالث في المجموعة الثانية، بعد الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وأنهت قطر مشاركتها المونديالية الثانية، بعد استضافتها نسخة 2022، بنقطة واحدة خلف البوسنة والهرسك التي ارتفعت حظوظها بالتأهل إلى دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تتأهل من المركز الثالث، فيما تصدرت سويسرا المجموعة على حساب كندا، إحدى الدول المضيفة، بعد فوزها عليها 2-1.

سجل للبوسنة كل من كريم علايبيغوفيتش (29)، محمود أبو ندى (34 بالخطأ في مرماه) والبديل إرمين مهميتش 80) فيما سجل حسن الهيدوس هدف قطر الوحيد (42).

البرازيل – اسكتلندا

والتحقت البرازيل بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بعدما حسمت صدارة المجموعة الثالثة بتخطيها اسكتلندا 3-0، فجر الخميس على ملعب “هارد روك” في ميامي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

ويدين أبطال العالم خمس مرات بانتصارهم الثاني تواليا في المونديال لفينيسيوس جونيور (7 و45+3) وماتيوس كونيا (60).

وحسمت البرازيل صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط متفوقة على المغرب الفائزة على هايتي 4-2، بفارق الأهداف، فيما حلّت اسكتلندا ثالثة برصيد ثلاث نقاط وهايتي رابعة من دون نقاط.

وأشرك المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي الهداف التاريخي لمنتخب “سيليساو” نيمار جونيور في الدقيقة 76 بدلا من كونيا، وهو الظهور الدولي الأول لنجم باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق منذ تشرين الأول 2023.

المغرب – هايتي

قلب المغرب، رابع النسخة الأخيرة في قطر، تخلفه مرتين وحقق فوزا بشق الأنفس على هايتي 4-2 حاجزا بطاقته الى دور الـ32 على ملعب “مرسيدس بنز” في أتلانتا.

ووجد المغرب نفسه متخلفا مرتين عبر حارس مرماه ياسين بونو (10 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ومهاجم سندرلاند الانكليزي ويلسون إيسيدور (43)، ورد عبر قائده اشرف حكيمي (39) واسماعيل صيباري (45+1)، مدركا التعادل، قبل أن يمنحه البديلان سفيان رحيمي وياسين جسيم الفوز بهدفين متأخرين في الدقيقتين 87 و89 تواليا.

وهذا الفوز الثاني تواليا للمغرب فرفع رصيده الى سبع نقاط حاجزا بطاقته الى الدور الثاني للمرة الثالثة في سابع مشاركة له في العرس العالمي بعد 1986 و2022، كما هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها دون أي خسارة، لكن هذه المرة حل ثانيا في مجموعته بعدما تصدر في 1986 و2022.

المكسيك – تشيكيا

حققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة للمونديال، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بفوز ثالث تواليا على جمهورية تشيكيا 3-0 الأربعاء في مكسيكو.

ومنح ماتيو تشافيس التقدم للمكسيك (55)، قبل أن يستغل مهاجم القادسية السعودي خوليان كينيونيس ارتباكا في الدفاع بعد ست دقائق ليسجل الهدف الثاني في ملعب “أزتيكا” أمام ثمانين ألف متفرج. وفي الوقت البدل عن ضائع، أضاف ألفارو فيدالغو الثالث (90+4).

وأشرك مدرب المكسيك خافيير أغيري حارس المرمى غييرمو أوتشوا بديلا في الشوط الثاني، ما أتاح له خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في سن الأربعين (كان ضمن القائمة في 2006 و2010 لكنه بقي احتياطيا).

جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية

بلغ منتخب جنوب إفريقيا الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بتخطيه كوريا الجنوبية 1-0 على ملعب “مونتيري” في المكسيك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب الجنوب إفريقي بفوزه الثمين للاعبه ثابيلو ماسيكو صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وتلعب جنوب إفريقيا في دور الـ32 مع كندا في لوس أنجليس في 28 الجاري.

ورفع منتخب المدرب البلجيكي هوغو بروس رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف المكسيك الفائزة على تشيكيا 3-0، بالعلامة الكاملة، تاركا نظيره الكوري الجنوبي في المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما ودّعت تشيكيا المنافسات بحلولها رابعة بنقطة واحدة.

وستتنظر كوريا الجنوبية نتائج المباريات الأخرى في دور المجموعات لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

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