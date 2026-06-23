فرحة جزائرية كبيرة ووداع مبكر للأردن من المونديال

قلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، صباح الثلاثاء في سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم.

وافتتح نزار الرشدان التسجيل للأردن (36)، وعادل البديل نذير بوعلي للجزائر منتصف الشوط الثاني (69)، قبل أن يخطف أمين غويري هدف الفوز (82).

ورفع “محاربو الصحراء” رصيدهم إلى ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن النمسا الثانية، فيما ضمنت الأرجنتين حاملة اللقب والفائزة في وقت سابق على النمسا بثنائية ليونيل ميسي الصدارة.

وستكون المباراة الأخيرة للجزائر أمام النمسا نارية في 27 الجاري في كانساس، إذ يحسم الفائز فيها وصافة المجموعة، فيما يكفي النمسا التعادل، علما ان أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث تتأهل إلى دور الـ32.

وهكذا يكون الأردن الذي يخوض مشاركته الأولى في النهائيات، قد ودع باكرا بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام النمسا 1-3، فيما سقطت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية ليونيل ميسي.

وحسمت الجزائر التي تشارك للمرة الخامسة في كأس العالم، آخرها في 2014، المواجهة العربية الوحيدة في دور المجموعات.

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