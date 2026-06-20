بالصور: نادي E-Club إختتم دورته بالتنس.. لقب الرجال لصولي والزوجي لسليم والشعبي

إختتم نادي E-Club دورته السنوية الاتحادية بالتنس التي نظّمها بنجاح على ملعبيه في مجمّعه الرياضي الحديث بذوق مكايل تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة .وحضر اليوم الختامي رئيس الاتحاد ألان صايغ، أمين عام الاتحاد وأمين سر النادي المنظّم ميشال ايلي سلامة،عضو الاتحاد السابق اللاعبة الدولية السابقة ناهيا ابو خليل وأهالي اللاعبين وعدد من هواة اللعبة.

نادي E-Club إختتم دورته بالتنس.. لقب الرجال لصولي والزوجي لسليم والشعبيhttps://t.co/qQhsG8SfcP pic.twitter.com/1F0UsydCcX — Cedar News (@cedar_news) June 20, 2026

وفي نتائج المباريات النهائية،وفي فئة فردي الرجال ،فاز رامي صولي على طارق الشعبي (6-1)(6-3) خلال مباراة شهدت مستوى رفيع من اللاعبين .وفي نهائي فئة زوجي الرجال، فاز السوري ربيع سليم واللبناني طارق الشعبي على كارل صايغ ومارك اسطفان(6-3)(6-3).

قاد المباراتين حكم عام الدورة ياسر جاد.

وفي الختام،ألقى صايغ كلمة هنأ فيه الفائزين ووجّه الشكر الى النادي المضيف على نجاح الدورة وتنظيمه اللافت ومعتبراً أن موسم التنس اللبناني سيكون حافلاً هذا الصيف مع توالي الدورات الاتحادية.بدوره، تحدث سلامة عن نجاح الدورة التي إستقطبت العدد الكبير من اللاعبين في فئتي فردي وزوجي الرجال وهنأ الفائزين ومشيراً الى أن نادي E-Club سيظل في خدمة الرياضة عامة والتنس عامة ويضع منشآته بتصرّف العائلة الرياضية.

ووزّع صايغ وسلامة وأبو خليل الكؤوس والجوائز المالية والعينية على الفائزين.ثم أقيم كوكتيل على شرف الحاضرين.

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