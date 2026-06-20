بطاقة حمراء ووداع مبكر.. تركيا خارج مونديال 2026

خاضت الباراغواي مواجهة تركيا بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل وتغلبت عليها 1-0، لتقصيها من دور المجموعات لـ مونديال 2026 في كرة القدم، صباح السبت بتوقيت بيروت في سان فرانسيسكو.

وبعد افتتاح ماتياس غالارسا التسجيل في الثانية 64، مسجلا أسرع أهداف المونديال الحالي، طُرد زميله ميغل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيهه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال.

وأدت هذه النتيجة إلى إقصاء تركيا من الجولة الثانية، بعد خسارتها افتتاحا أمام أستراليا 0-2، فيما ضمنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة واللعب في سان فرانسيسكو، بعد فوزين على الباراغواي 4-1 وأستراليا 2-0.

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