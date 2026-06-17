ميسي يعادل رقماً تاريخياً ويشعل مونديال 2026

حقق ليونيل ميسي رقما تاريخيا في كأس العالم 2026 بعد مباراته أمام الجزائر.

وفازت الأرجنتين بثلاثية نظيفة بأقدام ليونيل ميسي، الذي سجل الهاتريك الأول له في تاريخ كأس العالم.

وبثلاثية أهدافه في مرمى الجزائر، وصل ميسي إلى هدفه الـ16 في تاريخ البطولة، معادلا رقم الألماني ميرسلاف كلوزه في قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ.

وجاء في المركز الثاني البرازيلي رونالدو نازاريو الذي سجل 15 هدفًا مع منتخب السامبا.

وفي المركز الثالث أسطورة منتخب ألمانيا، غيرد مولر، بـ14 هدفًا.

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واحتل كيليان مبابي المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بـ14 هدفًا.

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