بالصور: ATCL نظّم سباق مركبات الدفع الرباعي في قرنايل.. الألقاب لرزق، مشرف، زيادة، شدياق، نخول وحكيّم

نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) سباق مركبات الدفع الرباعي(4×4) في قرنايل، بالتعاون مع بلدية قرنايل، وبرعاية زيوت”أورول” Eurol)). ويندرج السباق ضمن الجولة الأولى من بطولة لبنان للعام الجاري.

ATCL نظّم سباق مركبات الدفع الرباعي في قرنايلhttps://t.co/k4HL2jG3uq pic.twitter.com/62ME2Ioubf — Cedar News (@cedar_news) June 17, 2026

وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

*فئة “يو تي في” فوق ال200 سنتم3(توربو):

1-بيار رزق على مافريك:7.32.19 دقيقة

2- سبيرو على مافريك:7.44.40 د

فئة “يو تي في” تحت ال200 سنتم3(توربو):

1-كميل مشرف على مافريك:8.53.78 د

2- جايسون وهبه على مافريك:9.27.08 د

*فئة “يو تي في” العادية:

1-مارك شدياق على ياماها:8.16.99 د

فئة “يو تي في”(توربو)(الناشئين):

1-هادي نخول على مافريك :8.56.57 د

فئة “يو تي في” العادية (الناشئين):

1-جيو حكيّم على مافريك:9.30.99 د

*مركبات الدفع الرباعي:

1-جورج زيادة على جيب شيروكي:9.26.28 د

2-بول افرام على جيب شيروكي:9.50.05 د

3- سليمان خطار(صولي) على مرسيدس جي كلاس:14.37.27 د

ونال خطار كأس السائق المخضرم.

وفي الختام، وزّع رئيس بلدية قرنايل هيثم الأعور وممثل “أورول” طوني عقيقي وممثل النادي المنظّم كابي كريكر وميشال حايك من اللجنة المنظمة للسباق الكؤوس على الفائزين في أجواء احتفالية.

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