الأردن يبدأ مشواره في كأس العالم بخسارة أمام النمسا

خسر الأردن باكورة مبارياته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أمام النمسا 1-3 صباح الاربعاء على ملعب “ليفايس” في سان فرانسيسكو ضمن المجموعة العاشرة التي تصدرتها الأرجنتين بعد المرحلة الأولى من دور المجموعات.

سجل للنمسا رومانو شميد (21) ويزن العرب (بالخطأ في مرماه 76) والبديل ماركو أرناوتوفيتش (90+12 من ركلة جزاء)، فيما أحرز علي علوان (50) هدف بلاده الوحيد.

وهذه المرة الأولى التي يخوض فيها “النشامى” النهائيات بعد مسيرة مميّزة في السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025.

وقال مسجل هدف الأردن علي علوان “هذه خسارة غير مستحقة. أول تجربة لنا في كأس العالم. التأهل ليس صعبا وبمقدورنا التعويض. بعد الذي رأيته اليوم، فريقنا يرفع الرأس”.

أضاف: “شعوري بالتسجيل لا يوصف، لكن أحساسي متناقض بسبب الخسارة. شرف لي أن أكون أول لاعب أردني يسجل هدفا في كأس العالم”.

أما زميله موسى التعمري، لاعب رين الفرنسي، فبدا عليه الحزن وقال؛ “أتمنى أن نكون أفضل في المباراة المقبلة. كنت أتمنى أن أقدم مستوى أفضل”.

وتشاركت النمسا الصدارة مع الأرجنتين التي تتفوّق بفارق الأهداف بعد ثلاثية نجمها ليونيل ميسي في الفوز على الجزائر 3-0.

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