بالصور: إنطلاق “دوري عكار 2026 لكرة السلة” للسنة الثالثة.. الصباغ: عمل رياضي جامع في المحافظة

إنطلقت على ملعب نادي عندقت الرياضي فعاليات “دوري عكار 2026 لكرة السلة” للسنة الثالثة على التوالي وبموافقة الاتحاد اللبناني للعبة ، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور حاشد من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اقتصادية واجتماعية ورياضية وإعلامية، إلى جانب ممثلي الفرق المشاركة وحشد من محبي اللعبة.

إنطلاق "دوري عكار 2026 لكرة السلة" للسنة الثالثة.. الصباغ: عمل رياضي جامع في المحافظة pic.twitter.com/44ZqcAK6SO — Cedar News (@cedar_news) June 16, 2026



ويُقام الدوري هذا العام بمشاركة 11 فريقاً من مختلف بلدات عكار، ويمتد على مدى شهرين ونصف، حيث تتوزع المباريات على أربعة ملاعب هي: ملعب عندقت، ملعب التليل، ملعب الدورة وملعب شربيلا، على أن تُقام المنافسات أسبوعياً بالتناوب بين هذه الملاعب، بما يعزز التواصل الرياضي والاجتماعي بين مختلف المناطق المشاركة.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى رئيس نادي عندقت الرياضي دانيال الصباغ كلمة رحّب فيها بالحضور، متوجهاً بالتحية إلى رؤساء البلديات وممثليهم، ورؤساء الأندية والفرق المشاركة، والمخاتير ورجال الدين والإعلاميين والقوى الأمنية وشرطة البلديات، مشيداً بدورهم في إنجاح الأنشطة الرياضية وتأمين سلامتها.

كما وجّه الشكر إلى جمعية “تدبير” وممثليها، وعلى رأسهم رئيس بلدية عندقت بطل سباقات “فيراري تشالنج” طاني حنّا، على دعمهم المتواصل للدوري، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم في إنجاز عمل رياضي جامع على مستوى عكار وإظهار صورة حضارية مشرقة عن المنطقة. كذلك شكر الاتحاد اللبناني لكرة السلة على دعمه المتواصل لتطوير الرياضة في عكار والمساهمة في إنجاح البطولة.

وقال الصباغ إن الرياضة تجمع أبناء المجتمع، ولذلك يجتمع الرياضيون للسنة الثالثة على التوالي لإطلاق دوري عكار 2026 بمشاركة 11 فريقاً من مختلف البلدات، مشيراً إلى أن البطولة انطلقت رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها التحضيرات.

وأكد أن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز الروح الرياضية وترسيخ قيم التعاون والتلاقي بين الشباب، متوجهاً بالشكر إلى جميع الفرق المشاركة على ثقتها بالدوري وإصرارها على الحضور والمشاركة، معتبراً أن مجرد المشاركة هو انتصار للرياضة السليمة ولعكار بأكملها.

ولفت إلى انضمام أكاديمية القبيات إلى فعاليات البطولة هذا العام، في خطوة تهدف إلى تشجيع الأجيال الصاعدة على الانخراط في الرياضة، آملاً أن تتوسع مشاركة الأكاديميات الرياضية في السنوات المقبلة بدعم البلديات والفعاليات المحلية.

وأوضح أن اللاعبين واللاعبات الصغار سيشاركون في مباريات استعراضية تسبق مباراة النجوم (All Star Game)، انطلاقاً من الحرص على بناء جيل جديد يؤمن بالرياضة وقيمها، ويجعل من الملاعب مساحة للتنافس الشريف والتلاقي بين أبناء المنطقة.

وختم الصباغ بالتأكيد أن مسؤولية الجميع هي تقديم أفضل صورة حضارية عن عكار، داعياً الفرق كافة إلى التحلي بأعلى درجات الروح الرياضية، ومشدداً على أن الرابح الحقيقي في هذه البطولة هو عكار بكل أبنائها، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين والنجاح للدوري في موسمه الجديد.

وشكّل حفل الافتتاح مناسبة رياضية جامعة أكدت من جديد حضور الرياضة كعامل وحدة وتلاقٍ بين أبناء عكار، وسط آمال بأن يحقق الدوري نجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات التي سجلها في نسختيه السابقتين

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