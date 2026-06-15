مفاجأة مبكرة في مونديال 2026 بطلها منتخب إسبانيا

استهل المنتخب الإسباني بطل أوروبا، وأحد أبرز المرشحين إلى اللقب قبل البطولة، مشواره بتعادل سلبي مخيّب أمام الرأس الأخضر المغمورة والمشاركة في النهائيات للمرة الأولى، الاثنين في أتلانتا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وخالفت النتيجة توقعات صبت في مصلحة فوز إسباني سهل، بخاصة وأن الرأس الأخضر مصنف في المركز 69 عالميا، مقارنة بتاريخ إسبانيا بطلة العالم عام 2010 وأوروبا 1964 و2008 و2012.

ويلتقي ضمن المجموعة نفسها الأوروغواي بطلة العالم مرتين والسعودية في وقت لاحق.

وكانت إسبانيا افتتحت مشاركتها في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا بخسارة أمام سويسرا 0 – 1، ومن ثم عادت وتوجت باللقب على حساب هولندا 1 – 0 في المباراة النهائية.

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