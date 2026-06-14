بالصور.. التنس اللبناني: أبطال جدد يتوجون في دورة سيدة اللويزة

إختتمت أكاديمية سيدة اللويزة دورتها الاتحادية بالتنس التي نظمتها، على مدى أسبوعين، على ملاعبها الثلاثة التابعة لجامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.

التنس اللبناني: أبطال جدد يتوجون في دورة سيدة اللويزةhttps://t.co/QgwExPrKVx pic.twitter.com/IQeCGELwnX — Cedar News (@cedar_news) June 14, 2026

وأقيمت المباريات النهائية بحضور رئيس الاتحاد ألان صايغ، أمين الصندوق عبد القادر قمر الدين، عضوي الاتحاد وسيم صيقلي ومارك طايع، الأب سليم الرجّي،

رئيس مجلس ادارة “سبورت اكسبرت” شربل سلامة وجمهور غفير من هواة اللعبة وأهالي اللاعبين واللاعبات ورجال وسيدات الصحافة والإعلام.

النتائج النهائية

وفي ما يلي النتائج النهائية لكافة الفئات العمرية:

*فردي الرجال: فاز رامي صولي على طارق الشعبي6-4، 6-1.

*زوجي الرجال: فاز كارل صايغ وفريدي اسطفان على يان الفتريادس ورامي صولي بالتغيّب.

*زوجي تحت ال11 سنة: فاز مارك دلال وميشال اسكندر على جورج بيطار ويزن ادريس 6-4، 6-1.

*ذكور تحت ال11 سنة: فاز مارك دلال على سيدريك عضيمي 6-3، 6-0.

*ذكور تحت ال15 سنة: فاز جو حسون على عمر جابادو 6-1، 6-2.

*زوجي ذكور تحت ال15 سنة: فاز آدم عبدالحي وعمر جابادو على على نيقولا عزكول وجو حسون 6-1، 6-4.

*قدامى فوق ال45 سنة: فاز موسى فاخوري على مارك ضومط 4-6، 6-4، 10-8.

*فردي سيدات: فازت ليانا الصمد على رينا الجسر 6-7، 6-1، 7-6.

*اناث تحت ال11 سنة: فازت ادريانا غانم على سيلينا بطرس 6-1، 6-1.

*اناث تحت ال15 سنة: فازت مريم قمر الدين على صوفيا طبيب 6-2، 7-6.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.