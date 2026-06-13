كأس العالم 2026: الولايات المتحدة تكتسح الباراغواي برباعية

حققت الولايات المتحدة فوزا كبيرا على الباراغواي 4-1 في أولى مبارياتها ضمن مونديال 2026 في كرة القدم الذي تستضيفه بالاشتراك مع كندا والمكسيك، الجمعة ضمن المجموعة الرابعة على ملعب سوفاي في لوس أنجليس.

سجل للفائز داميان بوباديا (7 خطأ في مرمى فريقه)، وفولارين بالوغون (31، 45+5)، وجيوفاني رينا (90+8)، وللخاسر ماوريسيو (73).

وجاءت المباراة، وخصوصا شوطها الأول، من طرف واحد، هيمن عليها المنتخب الأميركي أمام سبعين ألف متفرج في الملعب العصري في منطقة إنغلوود اوالذي كلف 5.5 مليار دولار وافتتح عام 2020.

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