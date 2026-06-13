مونديال 2026: تعادل كندا والبوسنة والهرسك 1 – 1

انتزعت كندا، الدولة المضيفة لنهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة، تعادلا أمام البوسنة والهرسك 1-1 في مباراتها الأولى، الجمعة في تورونتو ضمن المجموعة الثانية.

وفي أولى المباريات الـ13 التي ستُقام على الأراضي الكندية، فاجأ المنتخب البوسني أصحاب الأرض بهدف من مهاجمه يوفو لوكيتش، برأسية إثر ركلة ركنية (21). وأدرك الكنديون التعادل عبر كايل لارين (78) ليحصدوا أول نقطة لهم في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم، بعد ست هزائم في ست مباريات.

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