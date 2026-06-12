اطلاق برنامج لاعبي كبار السن للاولمبياد الخاص اللبناني

نظم الأولمبياد الخاص اللبناني، في اطار برنامج رياضييه كبار السن فوق الـ30، لقاء توعية للاعبين، بالتعاون مع جمعية بشارة حياة في مركزها الكائن في منطقة الهلالية.

والبرنامج الهادف لاعادة تنشيط وتأهيل اللاعبين صحياً ورياضياً، افتتح بنشاط لياقة بدنية بمتابعة من السيدة جما مارون سليمان، تلاه نشاطات تفاعلية عن التغذية الصحية واهميتها في الحياة اليومية، من قبل مسؤولة التغذية الصحية في برنامج صحة اللاعب الانسة سالي السيد، بعدها أدارت الدكتورة مريم الغربي مسؤولة الصحة النفسية في برنامج صحة اللاعب انشطة تفاعلية بالصحة النفسية.

وشكر المؤسس محمد ناصر، رئيس الاولمبياد الخاص اللبناني اكرم اسكندر صفا، على دعمه مسيرته، واشار ان هناك العديد من الانشطة المقررة منها الفحص الطبي الشامل للاعبين، التدريب على اللياقة البدنية ضمن نادٍ رياضي، وصولاً الى اقامة مباريات رياضية لهذه الفئة من اللاعبين، شاكراً تعاون إدارة جمعية بشارة حياة.

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