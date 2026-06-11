بالصور: انطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب “أستيكا” في مكسيكو سيتي، تمهيد لمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، المقررة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ).

انطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتيhttps://t.co/uZ6gODe9n1 pic.twitter.com/Sknw7zzpQL — Cedar News (@cedar_news) June 11, 2026

وتشهد النسخة ال 23 من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 تموز، مشاركة قياسية تضم 48 منتخبا، مع إقامة 104 مباريات.

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