رياضة
بالصور: انطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي
انطلق منذ قليل، حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب “أستيكا” في مكسيكو سيتي، تمهيد لمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، المقررة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ).
وتشهد النسخة ال 23 من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 تموز، مشاركة قياسية تضم 48 منتخبا، مع إقامة 104 مباريات.
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