فضّية للبناني مطر في كأس الإمارات للقوس والسهم داخل الصالات

حقّق البطل اللبناني في القوس والنشّاب وديع مطر إنجازاً خارجياً جديداً بعدما إحتلّ المركز الثاني في بطولة كأس الامارات للقوس والسهم داخل الصالات عن فئة (القوس المركّب – رجال) التي أقيمت في إمارة الشارقة، علماً أنه يخوض منافسات هذه اللعبة في دولة الإمارات العربية تحت ألوان أكاديمية “ذي آرشرز”.

ومرّة جديدة، قدّم مطر أداءً قوياً ومستوى عالياً خلال منافسات البطولة ما أهّله لإحراز الميدالية الفضّية عن فئته بجدارة، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يصعد فيها مطر الى منصّة التتويج الإماراتية.

وفور إنتهاء البطولة، إتصل رئيس الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة جاك تامر بالبطل اللبناني مهنئاً إياه على الإنجاز المهمّ الذي حققه.

إشارة الى أنّ مطر لاعب فريق الشباب مار الياس في لبنان، سيكون ضمن عداد المنتخب اللبناني للقوس والنشاب الذي سيشارك في النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2026)، والتي تستضيفها مدينة آيشي- ناغويا بين 19 أيلول و4 تشرين الأول المقبلَين.

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