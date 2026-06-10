بالصور: السائق هنري قاعي يستعيد زمام المبادرةفي السباق الأول لتسلّق الهضبة ببكفيا

إستعاد السائق المخضرم هنري قاعي ،على متن “سيتروين دي أس 3 “،زمام المبادرة واحرز لقب فئة PF5(الدفع الأمامي) في السباق الأول لتسلّق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في بكفيا.وصعد قاعي،أبن بلدة مار بطرس المتنية الشمالية القريبة من بكفيا ،الى منصة التتويج في المركز الأول في فئته واضعاً نصب عينيه الاحتفاظ بلقب فئة الدفع الأمامي في بطولتي لبنان للراليات وتسلّق الهضبة.

وبعدما عانى قاعي من خروج عن المسار مع ما رافقه من مشاكل ميكانيكية في المرحلتين الخاصتين الأولى والثانية من رالي الربيع الفائت، نجح في اجتياز خط النهاية معتمداً على استراتيجية عدم الضغط والتهدئة ونال كأس فئة “آر سي 4 آر 3 تي”.

وقرّر قاعي “طي صفحة” رالي الربيع بنسخة عام 2026 و”فتح صفحة” السباق الأول لتسلّق الهضبة وكان له ما أراد فأحرز لقب فئته وصعد الى منصة التتويج منتشياً بالفوز الذي حقّقه “في عرينه” بعدما قاد كعادته سيارته ببراعة وبتركيز عال من دون اي خطاً.

وتتجّه انظار قاعي نحو السباق المقبل ألا وهو رالي الأرز الذي سيُقام في أواخر الشهر الجاري وسيستعد للصعود مجدداً الى منصة التتويج في فئته في نهايته في طريقه للاحتفاظ باللقب والى جانبه في “المقعد الساخن” الملاح”الخبير” جورج ناضر.

نجح هنري قاعي في السباق الأول لتسلّق الهضبة الذي احتضنته بكفيا الأحد الفائت وحقق مبتغاه لسائق يمتاز ببراعة القيادة على المسارين الأسفلتي والرملي اذ سبق ان شارك منذ عدة سنوات في سباقات في دول الخليج وحقق نتائج مميزّة وأحرز لقب فئة الدفع الأمامي لثلاث سنوات متتالية .

نام هنري قاعي مرتاحاً مساء الأحد الفائت بعد نشوة انتصاره في بكفيا والهدف:منصة التتويج في رالي الأرز المقبل.

يشار الى أن “يونايتد بتروليوم” ترعى قاعي.

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