تنس: دورة دراسة حكام اتحاديين

نظّم الاتحاد اللبناني للتنس دورة دراسة حكام لنيل شهادة حكم اتحادي على مدى ثلاثة ايام في مقر الاتحاد الكائن في جامعة سيدة اللويزة(ذوق مصبح) بحضور رئيس الاتحاد ألان صايغ وعضو الاتحاد ريمون كتّورة .أشرفت على الدورة،التي خضع لها 13 شاب وشابة يرغبون بدخول السلك التحكيمي في رياضة التنس ، الحكم الدولي جوي خليل حاملة الشارة البيضاء.

وفي ختام الدورة ،أجريت امتحانات خطية على ان يحصل الفائزون والفائزات على شهادة حكم اتحادي.

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