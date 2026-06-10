النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم سباق مركبات الدفع الرباعي في قرنايل

يُنظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) سباق مركبات الدفع الرباعي(4×4) الأحد 14 حزيران الجاري في قرنايل بالتعاون مع بلدية قرنايل وبرعاية زيوت”أورول” Eurol)). ويندرج السباق ضمن الجولة الأولى من بطولة لبنان للعام الجاري.

وأعلن النادي المنظّم عن اقفال باب التسجيل للمشاركة في السباق عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 12 حزيران الجاري على أن يُعلن النادي المنظّم عن لائحة المشاركين في السباق.

وستنطلق الطلعة الأولى عند الساعة العاشرة من صباح الأحد.

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